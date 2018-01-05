Марк Цукерберг задумался о криптовалюте FaceCoin
Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг намекнул на создание собственной криптовалюты в 2018 году, которая получит название FaceCoin.
При этом он сообщил, что главной задачей в наступившем году станет улучшение Facebook.
«Миссия моей соцсети всегда заключалась в том, чтобы дать власть людям», — написал Цукерберг, отметив, что хотел бы изучить все плюсы и минусы криптовалют, чтобы лучше использовать их на благо пользователей Facebook, сообщает Life.
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