Марк Цукерберг обвинил РФ во вмешательстве в выборы США

Основатель популярной социальной сети Facebook Марк Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в промежуточные выборы США, которые пройдут в ноябре 2018 года.

По его мнению, российские организации пытаются вмешаться с помощью Facebook.

В связи с этим, он пообещал, что предпримет все усилия по противодействию попыткам России, но отметил, что у этой миссии нет конечного пункта.

Ранее британская компания Cambridge Analytica призналась, что сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом, и собрала данные о более чем 50 миллионах пользователей Facebook, сообщает «Национальная служба новостей».