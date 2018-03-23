Марк Цукерберг обвинил РФ во вмешательстве в выборы США
Основатель популярной социальной сети Facebook Марк Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в промежуточные выборы США, которые пройдут в ноябре 2018 года.
По его мнению, российские организации пытаются вмешаться с помощью Facebook.
В связи с этим, он пообещал, что предпримет все усилия по противодействию попыткам России, но отметил, что у этой миссии нет конечного пункта.
Ранее британская компания Cambridge Analytica призналась, что сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом, и собрала данные о более чем 50 миллионах пользователей Facebook, сообщает «Национальная служба новостей».
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