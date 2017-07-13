Мария Захарова возмущена видео НАТО о «лесных братьях»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отвратительным видеоролик НАТО о «лесных братьях», служивших в рядах гитлеровской армии, в котором они представлены борцами с советской властью в странах Прибалтики.

По мнению Захаровой, это очередная попытка извратить историю. Дипломат также выразила надежду, что что мировая общественность правильно оценит эту «отвратительную акцию».

«Если сегодня Бандера — герой, а «Лесные братья» — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?» — написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Лесные братья» - незаконное вооруженное формирование, которое действовало во время Второй мировой войны на территории Эстонии, Латвии и Литвы, сообщает «Национальная служба новостей».