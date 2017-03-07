Мария Захарова возглавила рейтинг самых популярных в СМИ женщин-политиков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возглавила рейтинг СМИ «Женщины во власти. Россия».

По итогам прошлого года ее имя упоминалось в различных средствах массовой информации более 113 тысяч раз, следует из данных системы медиаанализа «СКАН-Интерфакс».

Второе место по популярности досталось председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, имя которой упоминалось в СМИ более 79 тысяч раз.

Завершает рейтинг самых популярных женщин-политиков спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с 73 тысячами упоминаний в российских СМИ.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец получила более 62 тысяч упоминаний, уступив Матвиенко всего лишь 11 тысяч цитирований.

Пятое место досталось председателю ЦИК РФ Эллое Памфиловой. О ней СМИ сообщали более 52 тысяч раз. На шестой позиции - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, седьмое место досталось экс-прокурору Крыма, депутату Госдумы Наталье Поклонской, восьмая строчка в рейтинге занята вице-спикером Госдумы РФ Ириной Яровой, девятое место у официального представителя МВД РФ Ирины Волк, а завершает десятку самых популярных женщин в политике губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Из мировых политиков самой упоминаемой женщиной является экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон. О ее персоне СМИ упоминали более 289 тысяч раз. Вторую позицию занимает канцлер ФРГ Ангела Меркель с 139 тысячами упоминаний, а третье место досталось украинскому народному депутату Надежде Савченко, осужденной в РФ за пособничество в убийстве российских журналистов в Донбассе, сообщает «Интерфакс».