Мария Захарова увидела плюсы в «антирусской волне»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о росте интереса в мире к российской культуре, несмотря на «антирусскую волну», поднятую западными странами.

«Как бы это ни показалось странным, но та антирусская волна, которая была организована нашими западными партнерами в последние годы, во многом сработала наоборот», - сказала Захарова, добавив, что российская культура, музыка и искусство все больше востребованы в мире.

Она также подчеркнула, что проводит консультации по линии информационных служб внешнеполитических ведомств в целом ряде стран, сообщает «РИА Новости».