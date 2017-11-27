Мария Захарова увидела плюсы в «антирусской волне»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о росте интереса в мире к российской культуре, несмотря на «антирусскую волну», поднятую западными странами.
«Как бы это ни показалось странным, но та антирусская волна, которая была организована нашими западными партнерами в последние годы, во многом сработала наоборот», - сказала Захарова, добавив, что российская культура, музыка и искусство все больше востребованы в мире.
Она также подчеркнула, что проводит консультации по линии информационных служб внешнеполитических ведомств в целом ряде стран, сообщает «РИА Новости».
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