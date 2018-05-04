Мария Захарова уличила во лжи правительство Терезы Мэй

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй во лжи в деле об отравлении экс-агента ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По словам дипломата, правительство Мэй уличили во лжи уже трижды, а многочисленные факты обмана британских властей проступают все четче.

Захарова отметила, что сначала британские власти соврали относительно установления страны производства «Новичка». В итоге ложь раскрыл директорр лаборатории Портон-Дауна.

Второе вранье правительства Великобритании, по словам представителя МИД РФ, касается наличия у России мотива для отравления Скрипалей.

Третий обман Мэй заключается в утверждении о том, что «Новичок» производился только в России. Накануне это опроверг президент Чехии Милош Земан, который подтвердил разработку яда на чешской территории, сообщает Нацональная служба новостей.