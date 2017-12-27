Мария Захарова стала посланником первого класса

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой присвоен новый дипломатический ранг – чрезвычайный и полномочный посланник первого класса.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма пояснил НСН, что лица, наделенный данным статусом, могут выполнять функции послов и чрезвычайных представителей президента в любой стране мира.

По его словам, Захарова вполне заслуживает такого ранга с учетом не только выслуги лет, но и ее активной деятельности в сфере так называемой цифровой дипломатии – отстаивании позиций РФ в соцсетях и общении с представителями других государств.

«Можно сказать, что внешнеполитическое ведомство набирает рейтинг, благодаря департаменту, который возглавляет Мария Захарова», - отметил собеседник издания.

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Места: Россия
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