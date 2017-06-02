Мария Захарова сравнила информационную войну с ядерной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обещала, что Россия не будет ввязываться в информационную войну и создавать свои фейковые новости, как это делает Запад.
По ее словам, это путь в никуда, ведь вопрос не в том, кто выиграет эту войну, так как информационную войну, как и ядерную, выиграть невозможно.
«Закончится тем, что люди просто отвернутся от традиционных средств массовой информации и будут искать какие-то свои альтернативные источники», - заявила представитель МИД, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.
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