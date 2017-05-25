Мария Захарова сравнила заявление Киева о визах для россиян с анекдотом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила предложение украинских политиков ввести визовый режим с Россией с анекдотом про мышей и кактусы.
По ее словам, ситуация напоминает анекдот про кактусы, которые плакали, кололись, но продолжали есть кактусы.
Так Мария Захарова прокомментировала предложение украинской коалиции «Народный фронт», которая призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией, которую внесли на обсуждение «Блок Петра Порошенко» и партия «Народный фронт».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова ответить на введение визового режима, сообщает «РИА Новости».
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