Мария Захарова сравнила заявление Киева о визах для россиян с анекдотом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила предложение украинских политиков ввести визовый режим с Россией с анекдотом про мышей и кактусы.

По ее словам, ситуация напоминает анекдот про кактусы, которые плакали, кололись, но продолжали есть кактусы.

Так Мария Захарова прокомментировала предложение украинской коалиции «Народный фронт», которая призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией, которую внесли на обсуждение «Блок Петра Порошенко» и партия «Народный фронт».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова ответить на введение визового режима, сообщает «РИА Новости».