Мария Захарова: Россия «порадует» новостями по «делу Скрипалей»

Представитель МИД России Мария Захарова призналась, что у России есть, о чем рассказать по «делу Скрипалей».

«Безусловно, Следственный комитет РФ, российское посольство в Великобритании, МИД будут вас радовать новостями с фронта. У нас есть, о чем рассказать», - приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее в британском Солсбери нашли без сознания экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Лондон уверен, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», который разрабатывается в России.