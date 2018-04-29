Мария Захарова: Россия «порадует» новостями по «делу Скрипалей»
Представитель МИД России Мария Захарова призналась, что у России есть, о чем рассказать по «делу Скрипалей».
«Безусловно, Следственный комитет РФ, российское посольство в Великобритании, МИД будут вас радовать новостями с фронта. У нас есть, о чем рассказать», - приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее в британском Солсбери нашли без сознания экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Лондон уверен, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», который разрабатывается в России.
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