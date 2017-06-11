Мария Захарова: редакции западных СМИ запрещают журналистам приезжать в Крым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные СМИ намеренно запрещают своим журналистам приезжать в Крым.

Причиной таких действий она считает боязнь, что корреспонденты не смогут скрыть реальные факты о ситуации на полуострове. Она сказала: «Иностранные корреспонденты – люди думающие, опытные. Вопрос состоит в том, что их редакции запрещают им приезжать в регионы России. Это касается не только Крыма, но Крым – ярчайший пример».

Захарова подчеркнула, что в случае приезда в Крым сотрудника западного СМИ профессионал не скроет правду о жизни на полуострове, сообщает РИА Новости. Она добавила, что редакционная политика иностранных изданий запрещает их сотрудникам приезжать в Крым.

В Алуште стартовал первый медиафорум «Открытый Крым: своими глазами». На него съехались власти полуострова, депутаты Госдумы и Совфеда, журналисты из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.