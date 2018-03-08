Мария Захарова раскрыла секреты женственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала российским женщинам носить обувь на высоких каблуках и отказаться от использования косметики.

По ее словам, единых «рецептов» идеального стиля не существует, так как все женщины разные.

«Для меня органичен каблук, мне это просто нравится» - подчеркнула представитель МИД РФ, отметив, что любовь к высоким каблукам передалась ей от бабушки.

При этом Захарова отметила, что навязывание женщинам стандартов красоты является проявлением несвободы.

Она также призналась, что почти всегда делает макияж сама, предпочитает стиль Casual даже на посольских приёмах и не увлекается украшениями.

Говоря об образе идеального мужчины, дипломат отметила, что прежде всего тот должен обладать великодушием, которое сочетает в себе ум, силу и доброту, сообщает Life.

Сегодня, 8 марта, в России отмечается Международный женский день.