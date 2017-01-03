Мария Захарова раскрыла секрет своих платьев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в одежде каких марок и дизайнеров она появляется на брифингах ведомства.

Захарова призналась, что однажды на одном из брифингов она появилась в строгом черном платье с пышными рукавами-колокольчиками, которое вызвало бурю восторга в прессе.

По ее словам, оно было куплено в обычном большом магазине недалеко от дома.

- Когда я приезжала в нем на переговоры за рубеж, коллеги-дипломаты говорили, что это очень красивое платье. А я не знала даже, кто производитель, просто взяла его на вешалке в магазине, — отметила Захарова.

Она также рассказала, что через несколько месяцев одна российская компания прислала письмо, в котором сообщалось о том, что знаменитое черное платье является их продукцией, а через некоторое время пришла уже целая посылка с фирменной одеждой.

- Естественно, взять такой подарок я не могла — наши антикоррупционные законы запрещают брать такие подарки. Я им позвонила и сказала, что готова покупать их продукцию, — подчеркнула Захарова, уточнив, что компания является российской и называется «Акимбо». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью Sputnik Польша.