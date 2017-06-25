Мария Захарова прокомментировала заявление Макфола об отставке посла из России
Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла сообщение Майкла Макфола об отставке российского посла Сергея Кисляка.
Она сказала: «Подобные заявления – фантомные боли Макфола по неудавшейся дипломатической карьере. Ротация российских послов – компетенция не отставного американского чиновника, а президента Российской Федерации».
Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол сообщил, что посол России в Америке Сергей Кисляк вскоре покинет свою должность. Макфол также выступил в защиту Кисляка перед читателями, пишет Газета.ru.
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