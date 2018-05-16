Мария Захарова проехала по Крымскому мосту
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в числе первых проехалась по Крымскому мосту сразу после его официального открытия.
Отмечается, что она направилась по переправе в Керчь со стороны Тамани.
По ее словам, это вышло совершенно случайно, так как 16 мая у нее запланирован брифинг в Крыму.
«Потом оказалось, что 15 мая - открытие моста, а рано утром 16 запускается обычный автопоток, и я подумала, что лучше и быть не могло», - поделилась впечатлениями Захарова.
При этом она призналась, что прилетела на самолете в Анапу, а затем отправилась на машине в Тамань.
16 мая в 05.30 автодорожная часть Крымского моста открылась для движения машин. За первый час Керченский пролив пересекли более тысячи машин, сообщает агентство Nation news.
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