Мария Захарова получила комплимент от польского военного
В Подмосковье официальный представитель МИД РФ провела встречу с главой польского военно-патриотического общества «Курск» Ежи Тыц. Во время мероприятия польская сторона выступила с комплиментами в адрес Марии Захаровой.
– Я хотел бы сказать пару слов и о Марии Захаровой. Это будет три пункта. Первый и второй — вы невероятно красивы. А третий — это то, как мы, простые солдаты, обычно говорим, когда нам нравится девушка: красивее вас только автомат Калашникова, – сказал Тыц, чем повеселил дипломата.
Кроме того, Захаровой был подарен памятный нагрудный знак, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Вручение состоялось в подмосковном Солнечногорске.
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