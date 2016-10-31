Мария Захарова получила комплимент от польского военного

В Подмосковье официальный представитель МИД РФ провела встречу с главой польского военно-патриотического общества «Курск» Ежи Тыц. Во время мероприятия польская сторона выступила с комплиментами в адрес Марии Захаровой.

– Я хотел бы сказать пару слов и о Марии Захаровой. Это будет три пункта. Первый и второй — вы невероятно красивы. А третий — это то, как мы, простые солдаты, обычно говорим, когда нам нравится девушка: красивее вас только автомат Калашникова, – сказал Тыц, чем повеселил дипломата.

Кроме того, Захаровой был подарен памятный нагрудный знак, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Вручение состоялось в подмосковном Солнечногорске.