Мария Захарова отреагировала на слова Юлии Скрипаль

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление дочери экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля Юлии о том, что она рассчитывает вернуться в Россию из Великобритании, где она находится после отравления неизвестным веществом.

По словам Захаровой, главная цель, которую преследуют дипломаты, — удостовериться, что Юлию Скрипаль не удерживают насильно и не выдают другого человека за нее.

«Мы хотим, чтобы Юлия Скрипаль знала: не было и дня, чтобы российский МИД, посольство РФ в Лондоне не пытались организовать контакт», — сказала Захарова.

Ранее Юлия Скрипаль, отравленная вместе с отцом 4 марта в пригороде Лондона, выразила надежду вернуться в Россию, сообщает Life.