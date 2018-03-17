Мария Захарова опровергла разработку яда «Новичок» в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ни в России, ни в СССР не проводились исследования химического вещества с кодовым названием «Новичок».
По ее словам, обозначение «Новичок» не было запатентовано и не использовалось как шифр или код. Мария Захарова добавила, что это слово применяли как название материалов отравляющего действия только на Западе.
Она также отметила, что российским дипломатам не предоставили консульский доступ к отравленной семье Скрипалей, несмотря на то, что дочь экс-полковника ГРУ является гражданкой РФ. «Мы понятия не имеем ни о том, в каком они состоянии, ни где они, ни что с ними происходит», - цитирует телеканал «360» представителя МИД.
Ранее в Скотланд-Ярде сообщили, что расследование отравления Сергея Скрипаля займет месяцы.
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