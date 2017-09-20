Мария Захарова оправдала Моргана Фримена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что голливудского актера Моргана Фримена, который снялся в антироссийском видео, подставили.

По ее словам, это очередная история о том, как сиюминутная цель оправдывает любые средства.

«Финал будет ярким. Предвкушаю», — заявила Захарова, отметив, что организаторы данной провокации станут известны в скором времени.

Ранее американский актер Морган Фримен, сыгравший в фильмах «Побег из Шоушенка», «Семь», «Малышка на миллион», а также известный по роли Бога в фильме «Брюс всемогущий», снялся в ролике так называемого Комитета по расследованию против России, в котором обвинил РФ в «нападении на США», «подрыве» демократии, распространении пропаганды и кибератаках, сообщает Life.