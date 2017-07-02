Мария Захарова объявила о начале информационной пропаганды против Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что против Сирии началась информационная пропаганда из-за якобы использования властями химического оружия.

В своем Facebook она написала: «Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о «применении Дамаском химического оружия». При этом она добавила, что фальшивых роликов будет много, пишут «Известия».

Захарова полагает, что такая пропаганда необходима США для того, чтобы вторгнуться в Сирию. Она отметила: «Сценарий будет прежним: на контролируемой боевиками территории происходит некий инцидент, жертвами которого становятся мирные жители».

Ранее Белый дом заявлял, что знает о готовящейся властями Сирии химической атаке.