Мария Захарова обвинила США в нечестном спорте
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ США в выдаче виз сборной России по вольной борьбе примером нечестной конкуренции в спорте.
«Американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала», - сказала Захарова.
Она также отметила, что действия США расцениваются Москвой как «очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях».
Кроме того, представитель МИД РФ подчеркнула, что невыдача виз участникам соревнований является грубейшим нарушением обязательств принимающей стороны.
«Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя - там играют нечестно», - заключила Захарова.
С 5 по 9 апреля в США пройдет Кубок мира по вольной борьбе, сообщает «Российская газета».
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