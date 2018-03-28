Мария Захарова обвинила США в нечестном спорте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ США в выдаче виз сборной России по вольной борьбе примером нечестной конкуренции в спорте.

«Американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала», - сказала Захарова.

Она также отметила, что действия США расцениваются Москвой как «очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях».

Кроме того, представитель МИД РФ подчеркнула, что невыдача виз участникам соревнований является грубейшим нарушением обязательств принимающей стороны.

«Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя - там играют нечестно», - заключила Захарова.

С 5 по 9 апреля в США пройдет Кубок мира по вольной борьбе, сообщает «Российская газета».