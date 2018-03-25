Мария Захарова назвала «неграмотными отписками» ответы британского МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что посол РФ в Британии получает от британского МИДа «неграмотные отписки» на запросы по делу Скрипаля.

«На сегодняшний момент посол Российской Федерации в Лондоне получает исключительно только отписки. Мало того, эти отписки абсолютно неграмотные», - заявила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

Она подчеркнула, что это происходит из-за спешки Британии и полного отсутствия координации внутри страны, передает ТАСС.

Отношения между Лондоном и Москвой резко обострились после отравления 4 марта в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Он был осужден в России за шпионаж в пользу Британии. По версии британской стороны, Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Из-за инцидента Британия выслала из страны 23 российских дипломата.

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