Мария Захарова назвала телеканал CNN позорным
Москва обманула Вашингтон при проведении фотосъемки встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, пронеся в Белый дом шпионское оборудование.
Речь идет о фотографиях, сделанных из Овального кабинета Белого дома, сообщает RG.ru.
Такое заявление в виде новости сделали американский телеканал CNN и газета Washington Post.
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию «несусветным позором», и посетовала на то, что никаких источников информации у CNN в Белом доме быть не может, так как даже там журналистов этого телеканала давно не воспринимают всерьез.
По словам Захаровой, в CNN постоянно придумывают «новости» и их распространяют, выдавая за сенсации. Она пояснила, что в Белом доме заявили о соблюдении надлежащего протокола при съемке и никаких претензий там никто не высказывал.
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