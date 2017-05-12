Мария Захарова назвала телеканал CNN позорным

Москва обманула Вашингтон при проведении фотосъемки встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, пронеся в Белый дом шпионское оборудование.

Речь идет о фотографиях, сделанных из Овального кабинета Белого дома, сообщает RG.ru.

Такое заявление в виде новости сделали американский телеканал CNN и газета Washington Post.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию «несусветным позором», и посетовала на то, что никаких источников информации у CNN в Белом доме быть не может, так как даже там журналистов этого телеканала давно не воспринимают всерьез.

По словам Захаровой, в CNN постоянно придумывают «новости» и их распространяют, выдавая за сенсации. Она пояснила, что в Белом доме заявили о соблюдении надлежащего протокола при съемке и никаких претензий там никто не высказывал.

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Места: Россия, США
Организации: МИД
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