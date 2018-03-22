Мария Захарова напомнила Западу о #FreeSavchenko

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась равнодушию к задержанию на Украине депутата Верховной рады Надежды Савченко.

В настоящее время за ситуацией, развивающейся вокруг ареста Савченко следит только Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ). Евросоюз, ПАСЕ и СПЧ пока никак не отреагировали на произошедшее.

«Главное, чтобы когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИД России и не прислали нам ноту протеста. Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег #freesavchenko», — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Уточняется, что хэштег #FreeSavchencko активно использовался пользователями социальных сетей, требовавших освобождения Надежды Савченко от уголовного преследования в России по обвинению в пособничестве убийства российских журналистов в Донбассе.

На Украине Савченко обвиняют в подготовке теракта в центре Киева, а также в попытке совершения государственного переворота. 22 марта 2016 года Савченко была осуждена в России на 22 года тюрьмы за причастность к убийству журналистов в Донбассе, однако в мае 2016 года Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным, после чего вернулась на родину, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
Организации: МИД
Следующая новость Надежду Савченко арестуют на два месяца

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО