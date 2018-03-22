Мария Захарова напомнила Западу о #FreeSavchenko

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась равнодушию к задержанию на Украине депутата Верховной рады Надежды Савченко.

В настоящее время за ситуацией, развивающейся вокруг ареста Савченко следит только Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ). Евросоюз, ПАСЕ и СПЧ пока никак не отреагировали на произошедшее.

«Главное, чтобы когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИД России и не прислали нам ноту протеста. Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег #freesavchenko», — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Уточняется, что хэштег #FreeSavchencko активно использовался пользователями социальных сетей, требовавших освобождения Надежды Савченко от уголовного преследования в России по обвинению в пособничестве убийства российских журналистов в Донбассе.

На Украине Савченко обвиняют в подготовке теракта в центре Киева, а также в попытке совершения государственного переворота. 22 марта 2016 года Савченко была осуждена в России на 22 года тюрьмы за причастность к убийству журналистов в Донбассе, однако в мае 2016 года Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным, после чего вернулась на родину, сообщает «РИА Новости».