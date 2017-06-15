Мария Захарова напомнила CNN о предложении съездить в Сирию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила журналистам американского телеканала CNN о предложении сделать честный репортаж о мальчике Омране Дакнише из сирийского Алеппо.

Представитель российского МИД отметила, что обозреватель телеканала Кристиан Аманпур до сих пор не отреагировал на предложение поехать в Алеппо и познакомиться с семьей Дакниша.

Ранее в эфире телеканала CNN вышел репортаж о спасении ребенка в Сирии, дом которого был разрушен ударами, якобы нанесенными ВКС России.

Позже ведущая CNN Кристиан Аманпур во время интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым показала фотографию мальчика со словами «это преступление против человечности».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков опроверг информацию о нанесенном вечером 17 августа авиаударе по району Аль-Кватерджи сирийского Алеппо, подчеркнув, что самолеты ВКС России никогда не работают по целям, находящимся в черте населенных пунктов, сообщает «РИА Новости».

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