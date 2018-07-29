Мария Захарова написала хит для Кати Лель
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участвовала в написании песни Кати Лель «Сполна».
«Меня спрашивают, правда ли я написала текст песни Кати Лель «Сполна». И нет, и да», - приводят ее слова «Известия». Захарова уточнила, что случайно познакомилась с певицей и та рассказала ей историю своей жизни.
Рассказ так впечатлил дипломата, что она записала текст, строчки которого вошли в песню. «Здорово! Благодарю тебя за всё, Машенька! Спасибо, что ты есть!», - написала певица в комментариях к посту.
Ранее Катя Лель сообщила, что Захарова участвовала в создании песни «Сполна».
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