Мария Захарова написала хит для Кати Лель

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участвовала в написании песни Кати Лель «Сполна».

«Меня спрашивают, правда ли я написала текст песни Кати Лель «Сполна». И нет, и да», - приводят ее слова «Известия». Захарова уточнила, что случайно познакомилась с певицей и та рассказала ей историю своей жизни.

Рассказ так впечатлил дипломата, что она записала текст, строчки которого вошли в песню. «Здорово! Благодарю тебя за всё, Машенька! Спасибо, что ты есть!», - написала певица в комментариях к посту.

Ранее Катя Лель сообщила, что Захарова участвовала в создании песни «Сполна».