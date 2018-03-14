Мария Захарова: Москва ответит Лондону

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала адекватный ответ на объявленные Лондоном меры в отношении Москвы в связи с «делом Скрипаля».

«Будут соответствующие, адекватные - я думаю, здесь не надо цепляться за слова - зеркальные, абсолютно соответствующие ситуации меры», - сказала Захарова.

Она также отметила, что Москва в настоящее время прорабатывает ответ Лондону.

Кроме того, представитель МИД РФ рассказала, что российским дипломатам со стороны Лондона уже давно была объявлена визовая война.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из Лондона. Она также пригрозила России рядом «секретных мер», сообщает «Интерфакс».