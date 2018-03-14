Мария Захарова: Москва ответит Лондону
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала адекватный ответ на объявленные Лондоном меры в отношении Москвы в связи с «делом Скрипаля».
«Будут соответствующие, адекватные - я думаю, здесь не надо цепляться за слова - зеркальные, абсолютно соответствующие ситуации меры», - сказала Захарова.
Она также отметила, что Москва в настоящее время прорабатывает ответ Лондону.
Кроме того, представитель МИД РФ рассказала, что российским дипломатам со стороны Лондона уже давно была объявлена визовая война.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из Лондона. Она также пригрозила России рядом «секретных мер», сообщает «Интерфакс».
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