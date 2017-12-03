Мария Шарапова сыграет в женском спин-оффе «Друзей Оушена»

Российская теннисистка Мария Шарапова исполнит эпизодическую роль в фильме «Восемь подруг Оушена».

В картине спортсменка исполнит саму себя. Выход фильма запланирован на июнь 2018 года. Также в нем примут участие Сандра Буллок, Кейт Бланшетт и Энн Хэтэуэй, сообщает RT.

Помимо Шараповой, в картине снимется теннисистка Серена Уильямс.

30-летняя спортсменка вернулась в спорт в апреле 2017 году спустя 15 месяцев дисквалификации. За это время она написала автобиографию, которая вышла в сентябре.