Мария Шарапова пробилась в полуфинал турнира WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу в четвертьфинале над действующей чемпионкой «Ролан Гарос» Еленой Остапенко.

Встреча продолжалась свыше трех часов и закончилась со счетом 6:7, 6:4, 7:5 в пользу Шараповой.

В полуфинале российской спортсменке предстоит играть с победительницей встречи между французской теннисисткой Каролин Гарсией румынкой Симоной Халеп, сообщает «Советский спорт».