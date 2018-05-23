Мария Шарапова попала в один рейтинг с Криштиану Роналду

Российская теннисистка включена в топ-100 самых популярных в мире спортсменов.

Возглавляет список, составленный американским телеканалом ESPN, знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду. Шарапова занимает в рейтинге 21-ю строчку. Серена Уильямс, с которой Шараповой неоднократно приходилось встречаться на корте, - на 12-й позиции, сообщает телеканал «360».

Среди мужчин-теннисистов наиболее популярными признаны Роджер Федерер и Новак Джокович, занимающие в рейтинге 5-е и 13-е места соответственно.