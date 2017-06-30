Мария Максакова обвинила в смерти мужа криминальных авторитетов

Оперная певица Мария Максакова заявила, что заказчиками убийства ее супруга – экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова – являются криминальные авторитеты из России.

Она не назвала конкретных имен, но при этом отметила, что представители преступного мира могут быть связаны с бывшим руководителем управления службы безопасности ФСБ Олегом Феоктистовым, сообщает НСН со ссылкой на интервью певицы телеканалу «Дождь».

По словам Максаковой, заказчики связались с наемными убийцами из Днепропетровска, которые и совершили преступление.

Вороненков и Максакова уехали на Украину в конце прошлого года и получили гражданство этой страны. Экс-депутат утверждал, что в России подвергается преследованиям со стороны ФСБ. На родине в отношении него было возбуждено уголовное дело. Вороненков был убит в конце марта в центре Киева.