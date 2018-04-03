Мария Аронова устроила скандал на сцене театра в Сургуте

Российская актриса Мария Аронова устроила скандал перед спектаклем «Маленькие комедии» в Сургуте из-за невыплаты гонорара.

«Зрители ждут в фойе, второй звонок дается только тогда, когда артисты получают деньги на руки. Без нашего ведома был дан второй звонок, сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем, полностью готовые», - заявила со сцены Аронова.

В этот же момент из-за кулис разъяренной артистке сообщили, что деньги перечислены на ее счет, после чего она торжественно заявила, что спектакль начинается.

Директор Сургутской филармонии Яков Черняк подтвердил, что инцидент действительно был.

«Филармония не имеет к данному инциденту никакого отношения, мы выступали только как площадка. Речь идет о московской компании-прокатчике, которая заключила договор непосредственно с антрепризой», - сказал собеседник ТАСС .

Он также отметил, что настроение актеров резко ухудшилось, когда они уже находились в гриме, полностью готовые к началу представления.

В спектакле также принимали участие народный артист России, лауреат госпремии РФ - Сергей Шакуров, артист театра и кино, телеведущий - Михаил Полицеймако.