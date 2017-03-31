В Мариуполе взорвали полковника СБУ
В подконтрольном Киеву Мариуполе произошел взрыв автомобиля, в котором находился полковник Службы безопасности Украины Александр Хараберюш, сообщил глава ведомства Василий Грицак.
По его словам, от полученных травм полковник скончался на месте. У офицера остались жена и двое детей.
Начальник управления полиции Донецкой области Украины Вячеслав Аброськин уточнил, что взрыв прогремел в 08:35 по местному времени в Центральном районе Мариуполя, на пересечении проспекта Металлургов и улице Каффайская.
По мнению Аброськина, одной из версий случившегося является теракт, организованный властями ДНР.
Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа полиции и оперативники Службы безопасности Украины, сообщает «РИА Новости».
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