В Мариуполе взорвали полковника СБУ

В подконтрольном Киеву Мариуполе произошел взрыв автомобиля, в котором находился полковник Службы безопасности Украины Александр Хараберюш, сообщил глава ведомства Василий Грицак.

По его словам, от полученных травм полковник скончался на месте. У офицера остались жена и двое детей.

Начальник управления полиции Донецкой области Украины Вячеслав Аброськин уточнил, что взрыв прогремел в 08:35 по местному времени в Центральном районе Мариуполя, на пересечении проспекта Металлургов и улице Каффайская.

По мнению Аброськина, одной из версий случившегося является теракт, организованный властями ДНР.

Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа полиции и оперативники Службы безопасности Украины, сообщает «РИА Новости».