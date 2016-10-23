В Мариуполь прибыли бойцы националистических батальонов
Бойцы националистических подразделений "Правый сектор" (запрещен в России), "Азов" и "Айдар" прибыли в Мариуполь. Об этом сообщили в руководстве ДНР.
Как сказал заместитель оперативного командующего ДНР Эдуард Басурин, они приехали из Киева и Днепропетровска, сообщает РИА Новости.
Накануне наблюдатели ОБСЕ на юго-востоке Украины сообщили об ухудшении оперативной обстановки на мариупольском направлении.
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