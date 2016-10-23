В Мариуполь прибыли бойцы националистических батальонов

Бойцы националистических подразделений "Правый сектор" (запрещен в России), "Азов" и "Айдар" прибыли в Мариуполь. Об этом сообщили в руководстве ДНР.

Как сказал заместитель оперативного командующего ДНР Эдуард Басурин, они приехали из Киева и Днепропетровска, сообщает РИА Новости.

Накануне наблюдатели ОБСЕ на юго-востоке Украины сообщили об ухудшении оперативной обстановки на мариупольском направлении.