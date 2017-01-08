Марина Неелова отмечает юбилей

Советская и российская актриса театра и кино отмечает 8 января юбилей. Ее поздравили президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев.

"Блистательная актриса, творческий, увлеченный любимым делом человек - Вы вписали немало ярких страниц в историю отечественного театра и кинематографа, создали богатейшую галерею разноплановых, но всегда интересных образов. За каждым из них - высочайший профессионализм и безупречный художественный вкус, искренность и обаяние. И конечно, огромный талант и потрясающая работоспособность. Желаю Вам здоровья, вдохновения и новых успехов", - написал актрисе глава государства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также поздравил актрису с юбилеем. В его телеграмме, которую цитирует ТАСС, говорится: "Вы - совершенно особенная актриса, в которой гармонично сочетается редкий драматический талант, тонкий вкус, неподдельная искренность, глубина и эмоциональность".

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