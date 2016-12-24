Марин Ле Пен заняла 37 место в рейтинге популярных личностей Франции

Французский лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен обогнала республиканца Франсуа Фийона в рейтинге популярных деятелей Франции. Ле Пен досталось 37-ое место, а Фийону – 42-ое.

В рейтинге на первых позициях находятся культурные деятели и медийные персоны. Выше всех среди политиков удалось подняться историческому лидеру французских "зеленых" Николя Юло, сообщает ТАСС.

Первое место в рейтинге занял актер Омар Си. Ранее в этом рейтинге неоднократно лидировал певец и композитор Жан-Жак Гольдман. Теперь музыкант занимает третье место. Вторая строка досталась Симоне Вейль. Она работала министром здравоохранения Франции и председателем Европарламента.