Марин Ле Пен заняла 37 место в рейтинге популярных личностей Франции
Французский лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен обогнала республиканца Франсуа Фийона в рейтинге популярных деятелей Франции. Ле Пен досталось 37-ое место, а Фийону – 42-ое.
В рейтинге на первых позициях находятся культурные деятели и медийные персоны. Выше всех среди политиков удалось подняться историческому лидеру французских "зеленых" Николя Юло, сообщает ТАСС.
Первое место в рейтинге занял актер Омар Си. Ранее в этом рейтинге неоднократно лидировал певец и композитор Жан-Жак Гольдман. Теперь музыкант занимает третье место. Вторая строка досталась Симоне Вейль. Она работала министром здравоохранения Франции и председателем Европарламента.
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