Марин Ле Пен закидали куриными яйцами

Французского кандидата на выборы президента страны Марин Ле Пен забросали яйцами.

Лидер французского «Национального фронта» приехала со своей программой в город Бретань. Противники Ле Пен начали метать в ее сторону куриные яйца и кричать лозунги с целью прогнать кандидата в президенты из города.

Охрана Марин Ле Пен смогла защитить женщину от летящих яиц, сообщает ТАСС.

В частности, доносились фразы «Вам здесь нечего делать, мадам!».

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля. Марин Ле Пен и основатель движения «На марше» Эммануэль Макрон вышли во второй тур, который пройдет 7 мая.

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