Марин Ле Пен утратила парламентский иммунитет

Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен лишилась парламентского иммунитета.

Соответствующее решение было принято Европарламентом во время пленарного заседания в Страсбурге 15 июня, передает телеканал BFM TV.

Основанием для него послужило обращение прокуратуры Франции. Ведомство обвиняет Ле Пен в фиктивном назначении своих людей на должности помощников парламентариев.

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Места: ЕС, Франция
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