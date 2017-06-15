Марин Ле Пен утратила парламентский иммунитет

Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен лишилась парламентского иммунитета.

Соответствующее решение было принято Европарламентом во время пленарного заседания в Страсбурге 15 июня, передает телеканал BFM TV.

Основанием для него послужило обращение прокуратуры Франции. Ведомство обвиняет Ле Пен в фиктивном назначении своих людей на должности помощников парламентариев.