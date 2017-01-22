Марин Ле Пен считает Евросоюз мертвым

Лидер французского «Национального фронта», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен призывает к выходу Франции из состава ЕС, та как содружество потеряло свою дееспособность.

- Евросоюз мертв, но еще не знает об этом, он провалился по всем направлениям: по экономическому (рост очень медленный), по социальному (бедность растет, а безработица находится на слишком высоком уровне), по безопасности (ЕС не в состоянии защитить свои границы, не может нас защитить от исламистского терроризма), - цитирует ТАСС слова Ле Пен из интервью интервью германской газете Bild am Sonntag.

Она также заявила, что в случае победы на выборах будет добиваться для Франции преференций от Брюсселя под угрозой выхода из содружества.

Кандидат в президенты пояснила, что будет настаивать на закрытии границы, возвращении своей валюты, а также независимости экономики Франции от ЕС.