Марин Ле Пен рассказала об угрозе для Европы

Лидер партии «Национальный фронт» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен рассказала, что следует считать угрозой для Европы.

«Я вам скажу, что представляет опасность для Европы. Это ведение холодной войны против России и подталкивание России в руки Китая. Вот это угроза», - заявила она в интервью телеканалу CBS News.

Ле Пен отметила, что президент России Владимир Путин не сделал ничего, за что его можно было бы называть «убийцей», как некогда это сделал американский телеведущий Билл О'Райли. При этом она добавила, что не восхищается ни Россией, ни ее лидером.