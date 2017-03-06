Марин Ле Пен рассказала об угрозе для Европы
Лидер партии «Национальный фронт» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен рассказала, что следует считать угрозой для Европы.
«Я вам скажу, что представляет опасность для Европы. Это ведение холодной войны против России и подталкивание России в руки Китая. Вот это угроза», - заявила она в интервью телеканалу CBS News.
Ле Пен отметила, что президент России Владимир Путин не сделал ничего, за что его можно было бы называть «убийцей», как некогда это сделал американский телеведущий Билл О'Райли. При этом она добавила, что не восхищается ни Россией, ни ее лидером.
Следующая новость Япония сообщила о запуске КНДР четырех ракет
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии