Марин Ле Пен прогнозирует «гибель» Евросоюза

Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен прогнозирует исчезновение Евросоюза с политической карты мира.

«Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли», — заявила Ле Пен.

Выступая с обращением к своим сторонникам в городе Лилль, она пообещала защитить Францию от глобализации.

Ле Пен также заявила, что после избрания Дональда Трампа президентом США и референдума по выходу из ЕС, прошедшего в Великобритании, выборы во Франции будут очередным шагом «глобального восстания людей».

Она также обвинила своих основных соперников Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона в «предательстве» ради Европейского союза и интересов рынка.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая, сообщает агентство Nation news.

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