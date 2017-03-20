Марин Ле Пен продолжает лидировать в президентской гонке во Франции

По результатам опросов в преддверии президентских выборов во Франции, наивысший рейтинг популярности среди всех претендентов на пост главы государства сохраняет лидер партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен.

Опубликованные социологической службой OpinionWay данные свидетельствуют о том, что разрыв между Ле Пен и ее главным соперником - бывшим министром экономики и основателем надпартийного движения «На марше» Эмманюэлем Макроном увеличился до четырех процентных пунктов, - сообщает ТАСС.

По подсчетам социологов, если бы первый тур выборов состоялся 20 марта, Ле Пен набрала бы 27 процентов голосов, Макрон - 23 процента, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон - 18 процентов, кандидат от социалистов Бенуа Амон - 13 процентов, а лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон - 12 процентов.

Однако уже во втором туре ситуация может измениться: здесь Макрон наберет 60 процентов голосов избирателей, а Ле Пен - лишь 40 процентов. Если же во второй тур выйдет Фийон, он соберет 55 процентов голосов против 45 процентов у Ле Пен.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй тур запланирован на 7 мая.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: выборы
Следующая новость Ученые назвали срок глобального наводнения в Европе

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО