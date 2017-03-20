Марин Ле Пен продолжает лидировать в президентской гонке во Франции

По результатам опросов в преддверии президентских выборов во Франции, наивысший рейтинг популярности среди всех претендентов на пост главы государства сохраняет лидер партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен.

Опубликованные социологической службой OpinionWay данные свидетельствуют о том, что разрыв между Ле Пен и ее главным соперником - бывшим министром экономики и основателем надпартийного движения «На марше» Эмманюэлем Макроном увеличился до четырех процентных пунктов, - сообщает ТАСС.

По подсчетам социологов, если бы первый тур выборов состоялся 20 марта, Ле Пен набрала бы 27 процентов голосов, Макрон - 23 процента, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон - 18 процентов, кандидат от социалистов Бенуа Амон - 13 процентов, а лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон - 12 процентов.

Однако уже во втором туре ситуация может измениться: здесь Макрон наберет 60 процентов голосов избирателей, а Ле Пен - лишь 40 процентов. Если же во второй тур выйдет Фийон, он соберет 55 процентов голосов против 45 процентов у Ле Пен.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй тур запланирован на 7 мая.