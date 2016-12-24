Марин Ле Пен призвала Францию выйти из НАТО и ЕС
Лидер «Национального фронта» Франции Мари Ле Пен высказалась за выход страны из состава НАТО и Евросоюза. - Frexit будет частью моей политики, — приводит «РИА Новости» слова Ле Пен.
Она также заявила, что Португалия, Италия, Испания, Ирландия, Греция и Кипр должны выйти из ЕС одновременно с Францией, отметив, что постарается убедить лидеров этих стран в необходимости такого решения.
По мнению Ле Пен, технократы в Брюсселе шантажируют страны ЕС, поэтому Великобритания, поняв это, приняла решение о выходе из состава Европейского союза.
- Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее. В Британии, когда был создан финансовый кризис, приступили к девальвации фунта стерлингов и вскоре снова начался экономический рост, — сказала Ле Пен.
Президентские выборы во Франции пройдут в апреле и мае 2017 года. Ле Пен считается одним из главных кандидатов на пост президента, сообщает «РИА Новости».
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