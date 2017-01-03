Марин Ле Пен признала законность воссоединения Крыма с РФ

Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен признала законность возвращения Крыма в состав Российской Федерации.

- Я не считаю, что присоединение Крыма было незаконным: был организован референдум, жители Крыма проголосовали за присоединение к России, - заявила Ле Пен, отметив, что нет никаких оснований ставить под сомнение итоги голосования.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя.

Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией, сообщает ТАСС.