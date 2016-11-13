Марин Ле Пен положительно оценила политическую модель Путина
Политическая модель президента России Владимира Путина зиждется на разумном протекционизме. Глава французского Национального фронта Марин Ле Пен заявила, что эта модель принципиально отлична от политической модели нынешних властей США.
По мнению политика, именно это и является поводом для антироссийской политики Запада. Лидер Нацфронта также заявила, что считает такую модель верной и в применении к ее родной Франции.
Также Ле Пен сказала, что Европе не следует бояться современной России. Она дала понять, что является сторонницей многополярного мира и выстраивания сбалансированных отношений со всеми частями света, сообщает ТАСС.
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