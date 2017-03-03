Марин Ле Пен отказалась идти в суд по повестке

Лидер «Национального фронта» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отказалась явиться в суд, рассматривающий дело о возможных махинациях в Европарламенте.

В ответ на полученную повестку, она направила в суд письмо, в котором сообщила, что не будет посещать судебные заседания до окончания предвыборной кампании, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Ле Пен подозревают в том, что она назначала своих сопартийцев парламентскими помощниками и выплачивала им жалование из бюджета Европарламента. В общей сложности они получили около 340 тысяч евро, но фактически возложенные на них обязанности не выполняли. Ле Пен полагает, что дело имеет политическую подоплеку.