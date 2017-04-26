Марин Ле Пен хотят лишить депутатской неприкосновенности

В Европарламенте запущена по инициативе французскких следственных органов процедура лишение неприкосновенности лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Следователи подозревают партию в организации схемы по выплате зарплат своим сотрудникам за счет фондов ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

В рамках расследования предъявлены обвинения в присвоении вверенного имущества двум экс-помощникам депутатов «Нацфронта», входящих в состав Европарламента

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Теги:
Места: ЕС, Франция
Организации: Европарламент
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