Марин Ле Пен хотят лишить депутатской неприкосновенности

В Европарламенте запущена по инициативе французскких следственных органов процедура лишение неприкосновенности лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Следователи подозревают партию в организации схемы по выплате зарплат своим сотрудникам за счет фондов ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

В рамках расследования предъявлены обвинения в присвоении вверенного имущества двум экс-помощникам депутатов «Нацфронта», входящих в состав Европарламента