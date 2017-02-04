Марин Ле Пен анонсировала выход Франции из НАТО

Кандидат в президенты Пятой Республики Марин Ле Пен выступила за полностью самостоятельную военную политику Франции, усиление ее обороноспособности и выход из Североатлантического альянса.

Об этом говорится в опубликованной программе из 144 пунктов, с которой Ле Пен выходит на президентские выборы 2017 года.

«Считаю необходимым, чтобы Франция покинула военное командование НАТО», - подчеркивает Марин Ле Пен в разделе «Заставить уважать Францию». По мнению лидера «Национального фронта», это позволит предотвратить возможное втягивание страны в войны, которые не отвечают ее интересам, сообщает ТАСС.

Также Марин Ле Пен говорит о необходимости «обеспечить обороноспособность страны во всех сферах», для чего потребуется полностью восстановить военно-промышленный комплекс Франции.

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