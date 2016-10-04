Марии Шараповой разрешили вернуться на корт
Спортивный арбитражный суд в Лозанне разрешил российской теннисистке Марии Шараповой вернуться на корт. Суд на девять месяцев сократил срок ее дисквалификации.
Теннисистка сможет вновь выйти на корт с 26 апреля 2017 года, сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и добавил, что на положительное решение суда повлияла безупречная репутация Шараповой.
Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года после того, как призналась в употреблении мельдония. Срок отстранения отсчитывается с 26 января 2016 года, напоминает РИА Новости.
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