Мариано Рахой утвержден премьером Испании
Конгресс депутатов Испании со второго раза утвердил кандидатуру исполняющего обязанности председателя правительства Мариано Рахоя на пост премьер-министра.
Более 10 месяцев страна жила без постоянного правительства, поскольку прошедшим в парламент партиям не удавалось договориться по вопросу формирования кабинета, сообщает ТАСС.
Между тем, тысячи человек в испанской столице приняли участие в акции протеста "Окружи Конгресс", направленной против избрания исполняющего обязанности премьер-министра Мариано Рахоя на пост председателя правительства королевства.
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