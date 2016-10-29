Мариано Рахой утвержден премьером Испании

Конгресс депутатов Испании со второго раза утвердил кандидатуру исполняющего обязанности председателя правительства Мариано Рахоя на пост премьер-министра.

Более 10 месяцев страна жила без постоянного правительства, поскольку прошедшим в парламент партиям не удавалось договориться по вопросу формирования кабинета, сообщает ТАСС.

Между тем, тысячи человек в испанской столице приняли участие в акции протеста "Окружи Конгресс", направленной против избрания исполняющего обязанности премьер-министра Мариано Рахоя на пост председателя правительства королевства.